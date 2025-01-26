Клаудиньо об игре в центре поля за «Зенит»: «Все-таки я атакующий игрок, нуждаюсь в голах и передачах. После смены позиции статистика упала. Надеюсь, принес пользу»

27-летний бразилец покинул «Зенит » после трех с половиной лет в клубе, перейдя в катарский «Аль-Садд» за 20 млн евро. В текущем розыгрыше Мир РПЛ на его счету пять результативных передач и ни одного гола в 16 матчах.

«С весны сезона-2021/22 команда вынужденно стала чаще использовать меня в центре поля. В целом никаких проблем: когда мы разговаривали с тренерами сразу после моего перехода, я объяснял, что могу выполнить любую роль от центра поля до атаки.

Но не буду врать: наверное, сложнее всего за эти годы было как раз приспособиться к месту в середине поля. У меня был опыт игры на этой позиции, но все-таки я атакующий футболист, который нуждается в голах и передачах. А после смены позиции моя статистика упала. Надеюсь, в другой роли я тоже принес пользу «Зениту», – сказал Клаудиньо Спортсу’‘.

Прощальное письмо Клаудиньо Спортсу’‘