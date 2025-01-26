Клаудиньо об этом сезоне: «Самый сложный чемпионат – это связано с личными проблемами, а не с мотивацией. Непросто показывать высокий уровень несколько лет»
Клаудиньо прокомментировал игровые трудности в этом сезоне РПЛ.
27-летний бразилец покинул «Зенит» после трех с половиной лет в клубе, перейдя в катарский «Аль-Садд» за 20 млн евро. В текущем розыгрыше Мир РПЛ на его счету пять результативных передач и ни одного гола в 16 матчах.
«Этот чемпионат получился самым сложным. Это связано не с мотивацией, а с личными проблемами, в подробности которых я не хочу вдаваться.
Когда ты приезжаешь в другую страну и в первый год признаешься лучшим, все думают, что так хорошо будет и дальше. Все мы люди – у каждого бывают неудачные дни.
Показывать одинаково высокий уровень на протяжении нескольких лет непросто», – сказал Клаудиньо Спортсу’‘.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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