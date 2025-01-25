Александр Соболев: «Клаудиньо помог «Зениту» завоевать несколько титулов, у Артура были важные победные голы, не говоря уже о чемпионском. Очень хорошие игроки»
Ранее «Зенит» объявил о переходе Клаудиньо в катарский «Аль‑Садд». Также петербуржцы купили у «Ботафого» Луиса Энрике, в обратном направлении зимой проследует Артур, а летом – Вендел.
– В четверг и пятницу перед тренировками состоялись импровизированные проводы Артура и Клаудиньо. Трогательно получилось?
– Мне кажется, всегда непросто прощаться с людьми, которые много сделали для команды. К Клаудиньо и Артуру это точно относится. Клаудиньо помог завоевать несколько титулов, у Артура были очень важные победные голы по ходу прошлого сезона, не говоря уже о чемпионском мяче в прошлом сезоне.
Оба – очень хорошие игроки и большие личности. Так что, конечно, было немного жалко расставаться. Но думаю, что болельщики «Зенита» им очень благодарны за вклад в победы и титулы команды. Мы же от души пожелали им успехов. А вообще трогательно получилось. Что на поле, что в ролике «Зенита». Для болельщиков – тем более, – сказал форвард «Зенита».
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