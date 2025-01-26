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Клаудиньо об РПЛ: «Последние 1,5 сезона получаются для «Зенита» сложнее, чем предыдущие. Уверен: это связано с подросшим уровнем других команд. Лига становится сильнее»

Клаудиньо отметил рост уровня конкуренции в РПЛ в прощальном письме Спортсу’‘.

27-летний бразильский полузащитник, выступавший за «Зенит», на днях перешел в катарский клуб «Аль-Садд».

Клуб из Санкт-Петербурга завершил первую часть текущего сезона Мир РПЛ на втором месте, набрав столько же очков, сколько и лидирующий «Краснодар» (39 в 18 играх). 

«Последние полтора сезона получаются для «Зенита» сложнее, чем предыдущие. Уверен: это связано с подросшим уровнем других команд. Конечно, им не нравится, когда «Зенит» побеждает каждый год, это заставляет их повышать требования к себе. Мне кажется, это здорово для лиги – так она становится сильнее. 

Возросшая конкуренция подарила нам невероятный финиш прошлого сезона. Эмоции после победы над «Ростовом» могу сравнить только с тем, что испытал после победы на Олимпиаде. В Японии мы встретились в финале с Испанией – сборной, которая была не слабее нашей. Тогда было очень сложно, но Бразилия победила благодаря голу Малкома.

Сюжет финиша прошлого сезона РПЛ в чем-то похож, ведь Артур забил в конце игры с «Ростовом», но, возможно, даже круче: не все зависело от нас.

Я абсолютно не верю в потерю мотивации игроками «Зенита». Каждый день я видел, как тренируются мои партнеры, знал, как они отдаются в играх. Поверьте: по сравнению с прошлыми сезонами ничего не изменилось.

Отсутствие еврокубков тоже не отговорка: да, мы все хотели в них играть, но это не причина неудачных отрезков», – говорится в прощальном письме Клаудиньо Спортсу’‘.

Прощальное письмо Клаудиньо Спортсу’‘

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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