«Присутствовал при том, как резали барана. Зрелище не из приятных. Не знаю, решусь ли я на это сам, но не хотелось бы». Магкеев о кавказской традиции
Станислав Магкеев ответил на вопрос об осетинских традициях.
– Стереотип – на кавказских свадьбах режут барашков. Пробовали сами резать, способны на это?
– Сам нет. Но присутствовал при том, как резали барана. Зрелище не из приятных. Но это традиция народа. Не знаю, решусь ли я когда-то зарезать барана, но не хотелось бы.
– Это из-за сочувствия животным? Просто Воробьев из «Локо» выложил фото с убитыми зайцами, и это вызвало бурю в прессе.
– Я так понимаю, он же на охоте был. Если это происходит в специальной зоне, тут вопросы больше не к Воробьеву. Но я бы пока не хотел, – сказал защитник «Пари НН».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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