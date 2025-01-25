«Присутствовал при том, как резали барана. Зрелище не из приятных. Не знаю, решусь ли я на это сам, но не хотелось бы». Магкеев о кавказской традиции

Станислав Магкеев ответил на вопрос об осетинских традициях.

– Стереотип – на кавказских свадьбах режут барашков. Пробовали сами резать, способны на это?

– Сам нет. Но присутствовал при том, как резали барана. Зрелище не из приятных. Но это традиция народа. Не знаю, решусь ли я когда-то зарезать барана, но не хотелось бы.

– Это из-за сочувствия животным? Просто Воробьев из «Локо» выложил фото с убитыми зайцами, и это вызвало бурю в прессе.

– Я так понимаю, он же на охоте был. Если это происходит в специальной зоне, тут вопросы больше не к Воробьеву. Но я бы пока не хотел, – сказал защитник «Пари НН».