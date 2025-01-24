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«Пари НН» отдал Ожеговича «Сакарьяспору» в аренду. Форвард был подписан летом 2024-го

«Пари НН» отправил Огнена Ожеговича в аренду.

Нападающий во второй части сезона будет выступать в Турции в составе «Сакарьяспора». У клуба из второй лиги есть право выкупа 30-летнего серба.

Ожегович, подписанный летом 2024-го, провел в составе «Пари НН» 19 игр и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Пари НН»
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