«Пари НН» отдал Ожеговича «Сакарьяспору» в аренду. Форвард был подписан летом 2024-го

«Пари НН» отправил Огнена Ожеговича в аренду.

Нападающий во второй части сезона будет выступать в Турции в составе «Сакарьяспора ». У клуба из второй лиги есть право выкупа 30-летнего серба.

Ожегович , подписанный летом 2024-го, провел в составе «Пари НН » 19 игр и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .