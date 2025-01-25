Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграл вничью с «Чэнду», «Рубин» победил «Стругу», «Пари НН» уступил «Борацу»
Товарищеские матчи
Турция
«Пари НН» Россия – «Борац» Баня-Лука, Босния и Герцоговина – 2:3 (1:1)
Голы «Пари НН»: 1:1 – Кокшаров (45+7), 2:3 – Ермаков (71).
«Пари НН» (1-й тайм): Медведев, Александров, Эктов, Магкеев, Вешнер Тичич, Царукян, Кастильо, Шоштарич Карич, Грулев, Калинский, Кокшаров.
«Пари НН» (2-й тайм): Медведев, Каккоев, Чистяков, Боженов, Трошечкин, Мухин, Гоцук, Шнапцев, Карапузов, Ермаков, Боселли.
ОАЭ
«Краснодар» Россия – «Чэнду» Китай – 1:1 (1:1)
Гол «Краснодара»: 1:1 – Ленини (26),
«Краснодар» (1-й тайм): Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Ленини, Гонсалес, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.
«Краснодар» (2-й тайм): Голиков, Ларионов, Кайо, Петров, Хмарин, Газинский, Кривцов, Козлов, Олусегун, Смолов, Мозес.
Турция
«Рубин» Россия – «Струга» Македония – 1:0 (1:0)
«Рубин» (1-й тайм): Ставер, Кабутов, Тесленко, Грицаенко, Безруков, Иванов (к), Васильев, Апшацев, Ходжа, Ломвицкий, Мукба
«Рубин» (2-й тайм): Нигматуллин, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Нижегородов, Рахмоналиев, Иву, Вада, Ходжа (Калмурзин, 80), Шабанхаджай, Чумич
Гол: 1:0 – Мукба (2).
Турция
«Оренбург» Россия – «Спартак» Кострома, Россия – 1:1 (0:0)
Гол «Оренбург»: Гулько (76, пенальти).
«Оренбург» (1-й тайм): Скичко, Караташ, Сыщенко, Прохин, Зотов (К), Горбани, Муро, Рыбчинский, Гюрлюк, Марин, Сахархизан
«Оренбург» (2-й тайм): Москвичев, Хотулев, Башич, Мансилья, Малых (К), Михайлов, Коваленко, Касимов, Гулько, Сидоров, Барановский
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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