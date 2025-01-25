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Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграл вничью с «Чэнду», «Рубин» победил «Стругу», «Пари НН» уступил «Борацу»

«Краснодар» сыграл вничью с китайским «Чэнду» в товарищеском матче.

Товарищеские матчи

Турция

«Пари НН» Россия – «Борац» Баня-Лука, Босния и Герцоговина – 2:3 (1:1)

Голы «Пари НН»: 1:1 – Кокшаров (45+7), 2:3 – Ермаков (71).

«Пари НН» (1-й тайм): Медведев, Александров, Эктов, Магкеев, Вешнер Тичич, Царукян, Кастильо, Шоштарич Карич, Грулев, Калинский, Кокшаров.

«Пари НН» (2-й тайм): Медведев, Каккоев, Чистяков, Боженов, Трошечкин, Мухин, Гоцук, Шнапцев, Карапузов, Ермаков, Боселли.

ОАЭ

«Краснодар» Россия – «Чэнду» Китай – 1:1 (1:1)

Гол «Краснодара»: 1:1 – Ленини (26),

«Краснодар» (1-й тайм): Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Ленини, Гонсалес, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

«Краснодар» (2-й тайм): Голиков, Ларионов, Кайо, Петров, Хмарин, Газинский, Кривцов, Козлов, Олусегун, Смолов, Мозес.

Турция

«Рубин» Россия – «Струга» Македония – 1:0 (1:0)

«Рубин» (1-й тайм): Ставер, Кабутов, Тесленко, Грицаенко, Безруков, Иванов (к), Васильев, Апшацев, Ходжа, Ломвицкий, Мукба

«Рубин» (2-й тайм): Нигматуллин, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Нижегородов, Рахмоналиев, Иву, Вада, Ходжа (Калмурзин, 80), Шабанхаджай, Чумич 

Гол: 1:0 – Мукба (2).

Турция

«Оренбург» Россия – «Спартак» Кострома, Россия – 1:1 (0:0)

Гол «Оренбург»: Гулько (76, пенальти).

«Оренбург» (1-й тайм): Скичко, Караташ, Сыщенко, Прохин, Зотов (К), Горбани, Муро, Рыбчинский, Гюрлюк, Марин, Сахархизан

«Оренбург» (2-й тайм): Москвичев, Хотулев, Башич, Мансилья, Малых (К), Михайлов, Коваленко, Касимов, Гулько, Сидоров, Барановский

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
товарищеские матчи (клубы)
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