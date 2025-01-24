Александр Мостовой: «Зенит» может 5 футболистов продать и 10 купить. Если бы такие возможности были у «Пари НН», они бы тоже боролись»

Александр Мостовой высказался относительно силы состава «Зенита».

– «Зенит» уже собрал оптимальный состав для борьбы за чемпионство?

– Что значит оптимальный состав? «Зенит» сколько раз подряд уже становился чемпионом? Шесть раз! Если станет чемпионом в седьмой раз, опять будем кричать.

Что удивительного здесь? Команда по подбору и по всему выше остальных. Если не станет чемпионом, будем уже говорить, что не оптимальный состав.

Преимущество «Зенита» в том, что они могут пятерых продать и десятерых купить.

Если бы такие возможности были у «Пари НН » или у других команд с седьмого места и ниже, они бы тоже наверху боролись (смеется). Но они же не могут себе этого позволить, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой .