«МЮ» обсуждает аренду Нкунку. Полноценный трансфер маловероятен
«Манчестер Юнайтед» может арендовать Кристофера Нкунку.
По данным журналиста Sky Sports Дхармеша Шетха, «МЮ» обсуждает возможность аренды футболиста «Челси». Полноценный трансфер считается маловероятным.
Нкунку – один из нескольких атакующих игроков, к которым присматриваются «Юнайтед». При этом интерес со стороны «Челси» к Алехандро Гарначо сохраняется.
В нынешнем сезоне Нкунку провел 18 игр в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Дхармеша Шетха в X
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