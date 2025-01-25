«МЮ» обсуждает аренду Нкунку. Полноценный трансфер маловероятен

«Манчестер Юнайтед» может арендовать Кристофера Нкунку.

По данным журналиста Sky Sports Дхармеша Шетха, «МЮ » обсуждает возможность аренды футболиста «Челси ». Полноценный трансфер считается маловероятным.

Нкунку – один из нескольких атакующих игроков, к которым присматриваются «Юнайтед». При этом интерес со стороны «Челси» к Алехандро Гарначо сохраняется.

В нынешнем сезоне Нкунку провел 18 игр в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .