Гарначо хотел бы перейти в «Челси», если придется покинуть «МЮ». Лондонцы думают, делать ли официальное предложение
Алехандро Гарначо не против перехода в «Челси».
ESPN сообщает, что лондонцы раздумывают на тему того, делать ли официальное предложение о трансфере вингера «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы не пытаются продать 20-летнего футболиста, но готовы рассмотреть доступные варианты.
Сам игрок, если придется покинуть «МЮ», предпочел бы оказаться именно в «Челси». Интерес к нему также проявляет «Наполи».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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