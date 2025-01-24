Гарначо хотел бы перейти в «Челси», если придется покинуть «МЮ». Лондонцы думают, делать ли официальное предложение

Алехандро Гарначо не против перехода в «Челси».

ESPN сообщает, что лондонцы раздумывают на тему того, делать ли официальное предложение о трансфере вингера «Манчестер Юнайтед ».

Манкунианцы не пытаются продать 20-летнего футболиста, но готовы рассмотреть доступные варианты.

Сам игрок, если придется покинуть «МЮ», предпочел бы оказаться именно в «Челси ». Интерес к нему также проявляет «Наполи ».