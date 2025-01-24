Мареска об игровом времени Феликса и Нкунку: «Они топ-футболисты, но их проблема в том, что тренер использует одного атакующего хавбека, и это Палмер»

Энцо Мареска высоко оценил навыки Жоау Феликса.

Главный тренер «Челси» прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику со стороны команд из других стран.

«Я уже сказал, что Феликс , безусловно, игрок «Челси». Проблема для него и Нкунку заключается в том, что тренер в большинстве матчей использует одного атакующего полузащитника, и это Коул Палмер .

Им не удается получать игровое время, но причина только в этом. Оба они топ-футболисты», – сказал Мареска .

Также тренер поделился мнением о приписываемом «Челси» интересе к вингеру «Манчестер Юнайтед » Алехандро Гарначо.

«Я доволен теми, кто сейчас в нашем распоряжении. Справа есть Нету и Мадуэке, слева – Санчо. Есть Миша Мудрик, но сейчас он не с командой. Есть и такая опция, как Джордж», – заявил итальянец.