Гарначо перейдет из «МЮ» в «Челси» этой зимой, уверены букмекеры. У него 3+1 в 21 матче сезона АПЛ

Букмекеры оценили вероятность ухода Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед».

За 1.44 можно поставить на то, что 20-летний полузащитник перейдет в «Челси» уже этой зимой. Ранее сообщалось , что лондонцы планируют начать переговоры по футболисту, который лично заинтересован в переезде на «Стэмфорд Бридж».

Переезд Гарначо в Серию А менее вероятен. На переход в «Наполи» дают коэффициент 4.50, на трансфер в «Милан» – 9.50.

В текущем сезоне Гарначо провел 21 матч в АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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