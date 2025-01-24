Гарначо перейдет из «МЮ» в «Челси» этой зимой, уверены букмекеры. У него 3+1 в 21 матче сезона АПЛ
Букмекеры оценили вероятность ухода Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед».
За 1.44 можно поставить на то, что 20-летний полузащитник перейдет в «Челси» уже этой зимой. Ранее сообщалось, что лондонцы планируют начать переговоры по футболисту, который лично заинтересован в переезде на «Стэмфорд Бридж».
Переезд Гарначо в Серию А менее вероятен. На переход в «Наполи» дают коэффициент 4.50, на трансфер в «Милан» – 9.50.
В текущем сезоне Гарначо провел 21 матч в АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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