Маркиньос о сэйвах Сафонова: «ПСЖ» нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность. У Матвея есть достоинства – умение среагировать в нужный момент»

Маркиньос дал комментарий об игре Матвея Сафонова.

Защитник «ПСЖ » Маркиньос высказался про вратаря команды Матвея Сафонова , который отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

– Вас удивила игра Матвея Сафонова, отразившего четыре пенальти?

– В подобные моменты очень важно иметь такого вратаря, который может придать уверенности.

Мы должны поблагодарить весь персонал команды, который поддержал его и настолько хорошо подготовил.

Впрочем, у него есть и свои достоинства – умение среагировать в нужный момент, потому что у соперника есть сильные футболисты, которые обычно хорошо бьют по воротам.

Опять же в этой ситуации нам действительно нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность, – сказал Маркиньос .

Как Сафонов взял 4 пенальти подряд? Разбор