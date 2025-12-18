Маркиньос о сэйвах Сафонова: «ПСЖ» нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность. У Матвея есть достоинства – умение среагировать в нужный момент»
Маркиньос дал комментарий об игре Матвея Сафонова.
Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался про вратаря команды Матвея Сафонова, который отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).
– Вас удивила игра Матвея Сафонова, отразившего четыре пенальти?
– В подобные моменты очень важно иметь такого вратаря, который может придать уверенности.
Мы должны поблагодарить весь персонал команды, который поддержал его и настолько хорошо подготовил.
Впрочем, у него есть и свои достоинства – умение среагировать в нужный момент, потому что у соперника есть сильные футболисты, которые обычно хорошо бьют по воротам.
Опять же в этой ситуации нам действительно нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность, – сказал Маркиньос.
