Аморим об уходе Гарначо: «Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Он прибавляет во всех аспектах, стал лучше отрабатывать в обороне»

Рубен Аморим оценил вероятность ухода Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что до закрытия зимнего трансферного окна вингер может перейти в «Челси» или «Наполи».

«Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Он игрок «Манчестер Юнайтед» и был очень важен для нас сегодня [в матче с «Рейнджерс» – 2:1].

Думаю, он прибавляет во всех аспектах игры. Сегодня в центре он действовал лучше, также играл на фланге, менял позиции, он стал лучше отрабатывать в обороне.

Иногда он выказывает недовольство, и это хорошо – значит, он хочет большего. У него есть потенциал стать гораздо лучше во всех аспектах», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед ».