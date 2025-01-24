Аморим об уходе Гарначо: «Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Он прибавляет во всех аспектах, стал лучше отрабатывать в обороне»
Рубен Аморим оценил вероятность ухода Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед».
Сообщалось, что до закрытия зимнего трансферного окна вингер может перейти в «Челси» или «Наполи».
«Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Он игрок «Манчестер Юнайтед» и был очень важен для нас сегодня [в матче с «Рейнджерс» – 2:1].
Думаю, он прибавляет во всех аспектах игры. Сегодня в центре он действовал лучше, также играл на фланге, менял позиции, он стал лучше отрабатывать в обороне.
Иногда он выказывает недовольство, и это хорошо – значит, он хочет большего. У него есть потенциал стать гораздо лучше во всех аспектах», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем