Байдачный о том, что легионеры не приезжают на сборы: «Их надо выгнать – и все. Штрафы и санкции ничего не дадут. Команды позволяют игрокам так относиться к ним»

Анатолий Байдачный призвал выгонять легионеров, не приехавших на сборы.

Ранее стало известно, что на сборы «Крыльев Советов » не прибыл чилийский хавбек Фелипе Мендес .

Сообщалось, что владевший правами на игрока ЦСКА продал его «Коло-Коло», при этом московский клуб сделку пока не подтвердил.

В московское «Динамо» не вернулся бразильский полузащитник Бителло . Сообщалось, что он может присоединиться к команде завтра.

«Неприезд легионеров в российские клубы показывает, что команды позволяют игрокам так относиться к ним. Это проблема не футболистов, а клубов. Если они так поступают, значит, их надо выгнать – и все. Штрафы и санкции ничего не дадут. Нужно сразу выгонять.

Все игроки тренируются и выступают вместе, и кому-то такое прощают, а другим – нет. Так команду не создашь», – сказал российский тренер.

Легионеры неохотно возвращаются в РПЛ из отпуска. Возможен шантаж из-за дела Диарра