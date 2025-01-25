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  • Байдачный о том, что легионеры не приезжают на сборы: «Их надо выгнать – и все. Штрафы и санкции ничего не дадут. Команды позволяют игрокам так относиться к ним»
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Байдачный о том, что легионеры не приезжают на сборы: «Их надо выгнать – и все. Штрафы и санкции ничего не дадут. Команды позволяют игрокам так относиться к ним»

Анатолий Байдачный призвал выгонять легионеров, не приехавших на сборы.

Ранее стало известно, что на сборы «Крыльев Советов» не прибыл чилийский хавбек Фелипе Мендес.

Сообщалось, что владевший правами на игрока ЦСКА продал его «Коло-Коло», при этом московский клуб сделку пока не подтвердил.

В московское «Динамо» не вернулся бразильский полузащитник Бителло. Сообщалось, что он может присоединиться к команде завтра. 

«Неприезд легионеров в российские клубы показывает, что команды позволяют игрокам так относиться к ним. Это проблема не футболистов, а клубов. Если они так поступают, значит, их надо выгнать – и все. Штрафы и санкции ничего не дадут. Нужно сразу выгонять.

Все игроки тренируются и выступают вместе, и кому-то такое прощают, а другим – нет. Так команду не создашь», – сказал российский тренер. 

Легионеры неохотно возвращаются в РПЛ из отпуска. Возможен шантаж из-за дела Диарра

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
деньги
logoКрылья Советов
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logoБителло
logoпремьер-лига Россия
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