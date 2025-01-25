Байдачный о том, что легионеры не приезжают на сборы: «Их надо выгнать – и все. Штрафы и санкции ничего не дадут. Команды позволяют игрокам так относиться к ним»
Ранее стало известно, что на сборы «Крыльев Советов» не прибыл чилийский хавбек Фелипе Мендес.
Сообщалось, что владевший правами на игрока ЦСКА продал его «Коло-Коло», при этом московский клуб сделку пока не подтвердил.
В московское «Динамо» не вернулся бразильский полузащитник Бителло. Сообщалось, что он может присоединиться к команде завтра.
«Неприезд легионеров в российские клубы показывает, что команды позволяют игрокам так относиться к ним. Это проблема не футболистов, а клубов. Если они так поступают, значит, их надо выгнать – и все. Штрафы и санкции ничего не дадут. Нужно сразу выгонять.
Все игроки тренируются и выступают вместе, и кому-то такое прощают, а другим – нет. Так команду не создашь», – сказал российский тренер.
Легионеры неохотно возвращаются в РПЛ из отпуска. Возможен шантаж из-за дела Диарра
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