Депутат Свищев о легионерах: «Думают, что русских можно просто так обманывать? Юристам клубов РПЛ нужно лучше работать, средства зачастую государственные»
«Если некоторые иностранные игроки не возвращаются в расположение российских клубов после отпуска, то значит контракты составлены неумело.
Как работают агенты? Продали футболиста в два раза дороже, чем он стоит, бабки получили, поиграли немножко и свалили. Те, кто приезжают в Россию играть, прекрасно понимают сегодняшнюю ситуацию.
Конечно, они тоже хотят играть в европейских турнирах. При этом знаю, что бывают ситуации, когда спортсменов шантажируют и призывают не иметь отношения с россиянами.
Ну что можно сказать? Юристам российских футбольных клубов нужно лучше работать, чтобы легионеры не уезжали. Или если уехали, вернули заработанные деньги.
Или они думают, что русских можно просто так обманывать? Не должно быть такого. Тем более, что средства зачастую государственные», – заявил депутат Государственной думы.
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