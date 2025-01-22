ЦСКА и «Крылья» обсуждают решение по Мендесу. Принадлежащий армейцам хавбек не приехал на сборы самарцев, ожидается компенсация («РБ Спорт»)

ЦСКА и «Крылья Советов» начали переговоры в связи с ситуацией Фелипе Мендеса.

Ранее стало известно, что 25-летний чилиец, принадлежащий ЦСКА и игравший в аренде в «Крыльях», не приехал на сборы самарской команды в Турцию после отпуска.

Сообщалось, что армейцы согласились продать футболиста в чилийский «Коло-Коло» за 800 тысяч долларов – в два транша по 400 тысяч за каждые 50% прав.

По данным «РБ Спорт», между ЦСКА и «Крыльями Советов» начались переговоры, поскольку самарский клуб остался пострадавшей стороной. Клубы ищут компромисс, и решением вопроса может стать не только денежная компенсация. Так, ранее уже сообщалось об интересе «Крыльев » к полузащитнику Кристияну Бистровичу .

Мендес перешел в ЦСКА летом 2022 года. В сентябре 2024 года он был арендован «Крыльями Советов», в составе которых сыграл 13 матчей и отметился одной результативной передачей. Подробная статистика игрока доступна по ссылке .