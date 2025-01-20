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Тукманов о том, что легионеры не приезжают на сборы: «Надо принимать штрафные санкции, прописанные в контракте. Если клубы закрывают на это глаза – пусть тогда с себя спрашивают»

Александр Тукманов оценил неприезд легионеров из отпуска на сборы клубов Мир РПЛ.

Речь идет о демарше Бителло, Хорди Томпсона и Виктора Мендеса, не прибывших на сборы московского «Динамо», «Оренбурга» и «Крыльев Советов» соответственно.

«Смотреть надо на то, что написано в контракте, и действовать по контракту. Все очень просто. Для этого они и существуют. Есть обязательства, которые подписаны отдельными сторонами. Поэтому, если человек не явился после отпуска в команду, значит, надо принимать штрафные санкции, которые прописаны в контракте. 

Ничего не надо выдумывать. Весь мир так живет. Если на это закрывают глаза руководители клуба, значит, пусть тогда с себя спрашивают. Контракт – это закон, а закон он для всех.

Такие истории негативно скажутся на имидже РПЛ? Может быть, если это оставлять безнаказанным, то, значит, может такое случиться. В таком случае надо быть пожестче с игроками», — сказал бывший гендиректор РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze.ru
лимит на легионеров
logoБителло
logoКрылья Советов
logoАлександр Тукманов
деньги
logoФелипе Мендес
logoХорди Томпсон
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
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