Тукманов о том, что легионеры не приезжают на сборы: «Надо принимать штрафные санкции, прописанные в контракте. Если клубы закрывают на это глаза – пусть тогда с себя спрашивают»

Александр Тукманов оценил неприезд легионеров из отпуска на сборы клубов Мир РПЛ.

Речь идет о демарше Бителло , Хорди Томпсона и Виктора Мендеса, не прибывших на сборы московского «Динамо », «Оренбурга » и «Крыльев Советов » соответственно.

«Смотреть надо на то, что написано в контракте, и действовать по контракту. Все очень просто. Для этого они и существуют. Есть обязательства, которые подписаны отдельными сторонами. Поэтому, если человек не явился после отпуска в команду, значит, надо принимать штрафные санкции, которые прописаны в контракте.

Ничего не надо выдумывать. Весь мир так живет. Если на это закрывают глаза руководители клуба, значит, пусть тогда с себя спрашивают. Контракт – это закон, а закон он для всех.

Такие истории негативно скажутся на имидже РПЛ? Может быть, если это оставлять безнаказанным, то, значит, может такое случиться. В таком случае надо быть пожестче с игроками», — сказал бывший гендиректор РФС.