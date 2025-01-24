Бителло завтра вернется в расположение «Динамо»
Бителло, скорее всего, прибудет в расположение «Динамо» завтра.
По данным «Спорт-Экспресса», если не случится непредвиденных обстоятельств, бразилец приедет в расположение «Динамо» в Катаре в субботу, 25 января.
Отмечается, что свою роль сыграла твердая и юридически выверенная позиция московского клуба – футболист вышел на связь с «Динамо» через несколько часов после того, как в бразильские клубы разослали письмо с извещением, что игрок не получал разрешения на проведение переговоров.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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