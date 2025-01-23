Бернарду о 2:4: «ПСЖ» заслужил победу – они были намного лучше нас во 2-м тайме. «Ман Сити» отдаст все силы, чтобы выиграть у «Брюгге»
В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов англичане проиграли в гостях со счетом 2:4. По ходу встречи «Манчестер Сити» вел 2:0.
«Первый тайм был 50 на 50. Мы играли не слишком хорошо, но у нас было много моментов.
Мы хорошо начали второй тайм, но после этого парижане были намного лучше нас. Они действовали агрессивнее и с большей интенсивностью. «ПСЖ» заслужил победу.
Мы не хотели оказаться в таблице там, где находимся сейчас, но нужно принять ситуацию. Мы отдадим все силы, чтобы выиграть у «Брюгге», – сказал хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва в интервью Canal+.
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