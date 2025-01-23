Разбор Палагина и Лукомского.

«ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» (4:2) в главном матче 7-го тура Лиги чемпионов. Обе команды были с предельной турнирной мотивацией: места ниже 20-го и никаких гарантий выхода. Парижане выглядели убедительнее весь матч и драматично перевернули игру, несмотря на два пропущенных в начале второго тайма.

При этом сами таймы получились предельно разными: первый – стерильный; второй – баскетбольный (в терминологии Луиса Энрике). Повлияли замены и необходимость ускоряться.

У «ПСЖ» к матчу восстановился капитан Маркиньос. В тройке атаки не нашлось места Усману Дембеле и здоровому Гонсалу Рамушу. Стоит зафиксировать, но не удивляться. И состав без Дембеле, и игра без форварда стали нормальной практикой для Энрике. Испанец подходил к матчу без потерь и выставил сочетание, которое видит оптимальным.

Состав «Сити» в последнее время угадывается весьма легко. Вопросы вызывает лишь пара позиций. Одна из них – вратарская. Пеп ротирует Эдерсона и Штефана Ортегу, но в этот раз выбрал лучше пасующего бразильца. На правый фланг обороны претендуют профильный Рико Льюис и универсал Матеуш Нунеш. Португалец закрепился в последних матчах, вышел в основе и здесь.

Выход «Сити» из кризиса был всего лишь иллюзией

К выезду в Париж «Сити» подходил с беспроигрышной серией из шести матчей во всех турнирах. Проблема в том, что весь оптимизм базировался только на результатах. С качеством игры по-прежнему беда. Два явных симптома: нехватка контроля и преимущества по моментам. Даже против команд совсем низкого уровня «Сити» не мог добиться ни того, ни другого. Против идущего на вылет «Лестера» держали мяч жалкие 47%. С «Вест Хэмом» тренера под увольнение допустили моментов на 1,53 xG.

Частая картина на этом отрезке: «Сити» пытается победить чисто по бразильской системе. Мастерство атакующей группы позволяет создать кучу моментов. Катастрофа в защите обнуляет старания и генерирует столько же моментов у своих . В результате многое решает реализация. Ее починили на праздниках (начал забивать даже Эрлинг Холанд), но первопричина кризиса не исчезла.

Матч с «ПСЖ» – доказательство, что оптимизм был ложным. В первый час «Сити» создавал моменты на равных. Отрыв в два мяча больше льстил, чем отражал реальную картину.

Масштаб последующей катастрофы, конечно, впечатляет, но «Сити» и до не производил впечатления команды, которая научилась держать игру под контролем. Неделю назад заслуженно упустили преимущество в два мяча с «Брентфордом». В этот раз был еще более мощный соперник.

«ПСЖ» уверенно забрал мяч. Почему?

При встрече Пепа Гвардиолы и Луиса Энрике возникает особенно яркая интриг: кто заберет владение. Бывает, что вопрос о контроле мяча – формальность, которая ничего не говорит об успешности команд. Но от Гвардиолы и Энрике справедливо ждать борьбы за инициативу.

Ее не получилось. Хозяева категорически уверенно забрали владение: 63% на 37%. Обе команды способны качественно удерживать мяч и связывать затяжные атаки. Определяющей была была разница в скорости возврата мяча.

Слишком часто «Манчестер Сити» выстраивался в пассивные 4-4-2 на своей половине.

Когда гости шли в давление, оно не перекрывало все начальные варианты.

Как правило, против трех игроков (плюс кипер) у «ПСЖ» было всего два прессингующих футболиста «Сити». Остальные – весьма далеко.

«ПСЖ», наоборот, шел до упора и большим количеством.

Все варианты в зоне мяча перекрывали персонально, а давление шло до вратаря.

Неспособность организовать цельное и регулярное давление – не новая проблема у «Сити» этого сезона. Просто она снова бросилась в глаза на контрасте с «ПСЖ» , который весьма хорош в этой стадии.

Давление команды Энрике не было безупречным, а точно было – рискованным. Если «Сити» проходил первую волну, получал возможность для таких атак на пространстве.

Но плюсы перевешивали минусы. В матче таких команд значимое преимущество по владению дает серьезную фору, так как обе привыкли играть в контроль и не приучены обороняться подолгу.

Постепенно «ПСЖ» трансформировал это преимущество в моменты и голы.

Почему таймы вышли такими разными?

В первом тайме «ПСЖ» давил, но почти не создавал моментов с игры. Команда академично выстраивалась в структуру владения с тройкой защитников, шириной на флангах и прочими фетишами Энрике, но недостаточно заполняла место форварда.

Формально место нападающего занимал Ли Кан Ин – но он покидал позицию и возникал по всему полю. Игра с ложной девяткой необязательно проблема, но чтобы концепция работала, пространство, которое освобождается в атаке, нужно заполнять. У «ПСЖ» проблемы на этом шаге.

Механизмы по заполнению были слишком сложными и не работали. В некоторых эпизодах после спусков Ли двумя самыми близкими игроками к месту нападающего оказывались крайние защитники – Ашраф Хакими и Нуну Мендеш.

При этом четко зону не занимал никто. Пожалуй, это тот случай, когда слишком много трудных ротаций не идут на пользу команде и лишь уменьшают угрозу. В первом тайме у «ПСЖ» был перевес, Энрике выигрывал битву стилей у Пепа, но из-за этого недостатка моментов с игры не хватало.

Все изменилось после перерыва. Игра стала более открытой в обе стороны (и хаотичной). Энрике называет такие отрезки баскетболом. Вот ключевые причины.

● Голы «Сити» вынудили «ПСЖ» атаковать менее академично и быстрее доставлять мяч атакующим игрокам. Таким образом родились моменты, которые больше зависят от индивидуального мастерства, а не от структуры.

● Вместо Ли появился Усмана Дембеле . Он тоже не нападающий и уходил с позиции, но все же двигался не так свободно, а ротации стали проще. Например, если Дембеле ушел на фланг, Дезире Дуэ заполняет слот в атаке.

● Среди замен «Сити» был вынужденный уход Рубена Диаша, а без него оборона хуже организована . Плюс по цепочке пришлось переводить Йошко Гвардиола в центр, а левый фланг отдавать Рико Льюису.

● «ПСЖ» нашел явную уязвимую точку у «Сити» – и сурово бил туда. Речь о правом фланге . Снова. Здесь необходим более подробный разговор.

Как же «Сити» не хватает крутого Уокера!

Когда «Париж» взвинтил темп, главным направлением угрозы стал правый фланг «Сити». В последних матчах там прописался универсал Нунеш. Несмотря на то, что есть профильный Льюис, Пеп доверяет именно португальцу. В сыгранных матчах его почти не проверяли в защите. Против были игроки, которые предпочитают скорее смещаться в середину, чем идти на защитника 1-в-1.

Дуэль с Брэдли Барколя – другое дело. Француз один из лучших в Европе по обводкам. Вызов намного более сложный. Нунеш не справился .

Справедливости ради, провалился он только во втором тайме. До перерыва ему здорово помогал и страховал Мануэль Аканджи.

В эпизоде с голом такой же подмоги не было: швейцарец выдернулся на Фабиана Руис и оголил зону, в которую мог прокинуть мяч Барколя.

Подобные эпизоды, вероятно, были бы невозможны, при праймовом Кайле Уокере. Игравший за «Париж» в аналогичной зоне Килиан Мбаппе выделял англичанина как одного из сильнейших для плане сдерживания 1-в-1. В лучшей форме мог проиграть позицию (как Нунеш), но дальше почти всегда догонял (Нунеш даже не пытался).

Пеп усугубил все своими же заменами

Главное впечатление от второго тайма: в какой-то момент «Сити» просто перестал отвечать. Провалились в бесконечный нокдаун с жалкими попытками встать в ринг. За финальные полчаса соорудили всего два удара. Оба пришли с одного и того же стандарта. Даже несмотря на то, что забрали мяч, вообще не могли выбраться на половину «Парижа». В чем дело?

Главное подозрение – замены Пепа в момент, когда «Сити» начал пропускать. Последовательно убрал с поля Кевина де Брюйне и Нунеша – единственных в составе, кто взрывал игру через рывки . Под персональным прессингом «Парижа» их качества были особенно важны. В первом тайме в этом плане здорово помогал Де Брюйне.

Во втором ему начал ассистировать Нунеш.

Важно сказать: мотивы для замен у Пепа точно были. В случае с КДБ – вероятно, возраст. Бельгиец набрал форму, но даже в лучших матчах его предпочитают менять на свежих исполнителей. Уход Нунеша – явная попытка починить правый фланг, сбоивший в защите.

Проблема в том, что заменив Нунеша и Де Брюйне, «Сити» остался с игроками, которые заточены исключительно на прием мяча в ноги. Льюис, Бернарду Силва, Джеймс Макати, Фил Фоден, Джек Грилиш – все технари, а не атлеты. Предпочитают резкому открыванию пас в недодачу. Для прессинга «ПСЖ» – райские условия. Стало еще проще замыкать давление и запирать «Сити» на его половине .

Любопытное в этом плане замечание сделал после матча Грилиш. Сказал, что в таком составе «Сити» проще защищаться, удерживая мяч в ногах – но не смогли, потому что разучились контролировать игру таким образом.

В «ПСЖ» на день забежал Николя Жовер?

Стандарты – еще один аспект, в котором между командами пропасть. Соотношение ударов с них – 10:3 в пользу «Парижа». Из семи явных моментов, которые удалось создать команде Энрике, четыре пришли после угловых и штрафных. Победный мяч Невеша – результат именно стандарта.

Сам гол – не случайность. В первом тайме «Париж» организовал абсолютно идентичную комбинацию. Партнеры блокировали защитника «Сити», благодаря чему Невеш остался совершенно один на дальней.

Эпизод с голом – натурально «копировать-вставить».

По слаженности исполнения можно сравнить даже с «Арсеналом» Николя Жовера. Логично, что «Сити» был наказан. За провал в первом тайме отделались административкой. За такой же во втором последовала уже уголовная ответственность.

Невеш – тотальный полузащитник

Очередной топовый зрелый перфоманс от 20-летнего полузащитника «ПСЖ». Жоау Невеш закономерно забрал приз лучшему игроку матча.

Португалец грациозно разворачивался под давлением, взрывал эпизоды тонкими пасами, больше всех работал в прессинге, все делал максимально своевременно – тотальный набор навыков идеального полузащитника.

И, что особенно впечатляет, его традиционный набор. Он правда играет на таком уровне почти каждый матч – просто не каждый раз перед аудиторией ЛЧ.

Раньше казалось, что у Жоау есть всего один пробел – игра головой, это нормально для 174 см роста. Сейчас Невеш проявил себя даже в этом аспекте: гол после штрафного и хороший шанс в первом тайме.

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Победа «ПСЖ» абсолютно справедлива. «Сити» казался лишь фоном показательного выступления.

Но преимущество «Парижа» в первом и втором таймах было разным. Первый – футбол, которому поклоняется Энрике. Второй – сценарий, которого испанец старается избегать (но из-за 0:2 не осталось вариантов).

Именно при более открытом в обе стороны рисунке парижане показали огромный потенциал. Формируется интересный конфликт.

При этом на всех этапах встречи важным оружием «ПСЖ» были прессинг и контрпрессинг. В этом сезоне давление «Парижа» особенно мощное – и здесь нельзя отрицать вклад Энрике. А вот баланса и стабильности, соответствующих этому запредельному потенциалу, пока нет.

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Фото: East News /FRANCK FIFE / AFP, AP Photo/Thibault Camus