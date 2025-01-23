Семья Свена-Йорана Эрикссона выставила на аукцион его личные вещи и награды. У экс-тренера Англии, умершего из-за рака, остались долги на 10,25 млн евро

Личные вещи Свена-Йорана Эрикссона выставлены на аукцион.

Ранее стало известно, что у экс-тренера сборной Англии, «Манчестер Сити », «Лацио » и «Ромы», скончавшегося 26 августа в возрасте 76 лет из-за рака, остались долги на 10,5 млн евро. Самая крупная статья задолженности – налоговые обязательства в Великобритании, которые оцениваются в 8,6 млн евро.

Mirror сообщает, что для того, чтобы выплатить долги, семья Эрикссона начала аукцион по продаже предметов из личной коллекции шведского специалиста – награды, призы и личные вещи.

Сейчас на торги выставлено 98 предметов, в том числе дневники Эрикссона о жизни в Англии, памятные таблички и награды чемпионатов мира и Евро-2004, медали победителя Серии А-1999/00 и Кубка Италии 2000 года, а также пиджаки от Armani и Burton, которые Свен-Йоран носил, будучи тренером сборной Англии.

Стартовая цена каждого лота составляет 100 шведских крон или 7 фунтов.