Аль-Хелайфи о камбэке и 4:2 с «Ман Сити»: «Горжусь. Многие сомневались в «ПСЖ», но я всегда был уверен в своих игроках. Энрике – лучший тренер в мире, он показал, что у нас есть ДНК»

Президент «ПСЖ» прокомментировал камбэк в матче с «Манчестер Сити».

Парижская команда одержала победу в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов (4:2), уступая со счетом 0:2 по ходу игры.

«Горжусь этим великолепным матчем. Горжусь тем, как мы сыграли, отыгрались с 0:2 и выиграли 4:2. Это одно из моих лучших впечатлений в «ПСЖ »? Честно говоря, да, я так думаю.

Мы играли против отличной команды с отличным тренером и отличными игроками. Мы показали, что мы тоже отличная команда. Игроки проявили характер. Мы очень гордимся этим. Многие сомневались в нашей команде, но я всегда был уверен в своих игроках, они всегда проявляют себя в важных матчах.

Мы еще не вышли в плей-офф, на следующей неделе у нас важный матч. Мы должны сохранять концентрацию».

О Луисе Энрике

«У нас лучший тренер в мире. Даже если бы мы проиграли этот матч, для меня он оставался бы лучшим тренером в мире. Он показал, что у нашей команды есть ДНК», – сказал Нассер Аль-Хелайфи .