Энрике о «ПСЖ» и 4:2 с «Сити»: «Эта команда не сдастся никогда, даже проигрывая в два мяча. Мы показали цельную игру»

Луис Энрике оценил волевую победу над «Манчестер Сити» (4:2) в Лиге чемпионов.

К 56-й минуте «ПСЖ» проигрывал со счетом 0:2.

«По интенсивности на таком же уровне была игра с «Баварией» (0:1). Единственное различие сегодня – это итоговый результат, и именно он остается в памяти людей. Это важно. Теряя мяч, мы не прекращаем прессинговать. Горжусь сегодняшним вечером против такой команды, против такого тренера, против столь сильных игроков. Сегодня мы показали цельную игру.

У нынешней команды множество сильных сторон. Этот матч придаст моим игрокам сил – они молоды и не имеют большого опыта таких матчей. Эта команда не сдастся никогда, даже проигрывая с разницей в два мяча.

Думаю, у нас команда в полном смысле слова. Мы четырежды забили, дважды били по штангам, еще один гол был отменен, и все это – против такой хорошей команды. Полагаю, самым важным голом был первый, прорыв Барколя. Он вскрыл игру, изменив характер соперничества. Он и сделал такой исход сегодняшнего вечера возможным.

Чем выше конкуренция, тем больше я этому рад. Она означает, что ни один игрок не может чувствовать себя на своей позиции неприкасаемым. Нам нужны игроки, которые никогда не сдаются, вроде Рамуша и Эрнандеса, вышедших этим вечером на замену», – сказал тренер «ПСЖ ».