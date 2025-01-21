Мареска про 3:1 с «Вулвс»: «Первые 40 минут – топ, мы доминировали. Потом снова повторилось то, что было в последних играх. Но во 2-м тайме мы контролировали игру»
«Челси» дома обыграл «Вулвс» в 22-м туре АПЛ (3:1).
– В первые 40 минут мы играли на топ-уровне, просто отлично, мы доминировали. Мы забили и создали еще много моментов.
Потом, в последние пять минут тайма, повторилось то, что происходило в последних пяти играх. У «Вулвс» была уверенность, и они забили гол, а затем мы начали немного бороться.
Вторую половину мы начали довольно хорошо, после второго и третьего гола мы контролировали игру.
– Ваша команда добилась прогресса в управлении ходом матча?
– Да, конечно. Мы потеряли контроль над игрой в последние пять минут первого тайма, но затем вторую половину матча мы начали довольно хорошо, и когда мы забили, игра была под нашим контролем.
– Как вам игра Чалобы?
– Они – Тосин [Адарабиойо] и Трево – сыграли прекрасно, все действовали прекрасно, включая Кирнана [Дьюзбери-Холла]. Все они долгое время не играли за нас, и в целом выступление было хорошим, – сказал главный тренер «Челси» Марсека в эфире Sky Sports.
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