Мареска про 3:1 с «Вулвс»: «Первые 40 минут – топ, мы доминировали. Потом снова повторилось то, что было в последних играх. Но во 2-м тайме мы контролировали игру»

Энцо Мареска подвел итоги матча «Челси» – «Вулверхэмптон».

«Челси » дома обыграл «Вулвс » в 22-м туре АПЛ (3:1).

– В первые 40 минут мы играли на топ-уровне, просто отлично, мы доминировали. Мы забили и создали еще много моментов.

Потом, в последние пять минут тайма, повторилось то, что происходило в последних пяти играх. У «Вулвс» была уверенность, и они забили гол, а затем мы начали немного бороться.

Вторую половину мы начали довольно хорошо, после второго и третьего гола мы контролировали игру.

– Ваша команда добилась прогресса в управлении ходом матча?

– Да, конечно. Мы потеряли контроль над игрой в последние пять минут первого тайма, но затем вторую половину матча мы начали довольно хорошо, и когда мы забили, игра была под нашим контролем.

– Как вам игра Чалобы?

– Они – Тосин [Адарабиойо ] и Трево – сыграли прекрасно, все действовали прекрасно, включая Кирнана [Дьюзбери-Холла]. Все они долгое время не играли за нас, и в целом выступление было хорошим, – сказал главный тренер «Челси » Марсека в эфире Sky Sports.