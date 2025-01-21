«Челси» продаст Казадеи «Торино» за 10-12 млн евро и бонусы. В сделку включат большой процент от перепродажи хавбека

Чезаре Казадеи перейдет из «Челси» в «Торино».

Туринский клуб выиграл борьбу за 22-летнего итальянского хавбека у «Лацио », сообщает Джанлука Ди Марцио .

«Челси » получит 10-12 миллионов евро и бонусы. Кроме того, в сделку будет включен большой процент от последующей перепродажи Чезаре .

21 января стороны должны достичь полной договоренности о трансфере.

Казадеи в этом сезоне не провел ни одного матча в АПЛ . В 6 играх в других турнирах он заработал 1 красную карточку. Подробная статистика футболиста – здесь .