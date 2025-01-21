«Челси» интересен Влахович. Клуб рассматривает приобретение форварда «Ювентуса»
Форвард «Ювентуса» Душан Влахович интересен «Челси».
Ранее клубы провели переговоры относительно возможного перехода из «Челси» в «Ювентус» Ренату Вейги.
Теперь, по данным The Times, «синие» рассматривают возможность приобретения 24-летнего сербского нападающего.
Влахович забил 12 голов в этом сезоне, однако «Юве» готов расстаться со своим лучшим бомбардиром.
Подробная статистика выступлений Душана доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем