«Челси» интересен Влахович. Клуб рассматривает приобретение форварда «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович интересен «Челси».

Ранее клубы провели переговоры относительно возможного перехода из «Челси » в «Ювентус » Ренату Вейги.

Теперь, по данным The Times, «синие» рассматривают возможность приобретения 24-летнего сербского нападающего.

Влахович забил 12 голов в этом сезоне, однако «Юве» готов расстаться со своим лучшим бомбардиром.

Подробная статистика выступлений Душана доступна здесь .