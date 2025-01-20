Медведев про «Зенит», «Ботафого», Энрике, Вендела и Артура: «Полностью сбалансированная сделка. С учетом сумм и сроков платежей никто никому ничего доплачивать не будет»

Александр Медведев назвал сбалансированной сделку между «Зенитом» и «Ботафого».

Сегодня «Зенит» подписал вингера Луиса Энрике Андре , атакующий полузащитник сине-бело-голубых Артур перейдет в «Ботафого » в это окно, а хавбек Вендел – летом. Фабрицио Романо сообщал , что трансфер Луиса обошелся клубу Мир РПЛ в 35 млн евро, «Спорт-Экспресс » писал про 30+2 млн.

«В рамках этих трех сделок Вендел сможет отправиться [в «Ботафого»] сразу после завершения чемпионата России – это обязательство с обеих сторон. Все условия – трансфера и личные – согласованы.

И учитывая странные публикации о том, кто кому чего доплачивает, я смогу сказать, что ни «Зениту», ни «Ботафого » по завершению этих сделок никому ничего доплачивать не надо. Это полностью сбалансированная сделка.

Под словом «сбалансированная» я могу сказать, что это 40, 10 и 50, либо сказать, что это 30, 20 и 10, либо что это 10, 5 и 5. Есть определенная финансовая конфиденциальность. Это сбалансированная сделка, и с учетом сумм и сроков платежей никто никому ничего доплачивать не будет.

Еще хотел бы обратить [внимание] – вот говорят: рыночная стоимость футболиста такая-то, ссылаясь на Transfermarkt . Хорошо известно, что у этого ресурса нет гарантированной трансферной оценки футболиста. Это индикативная оценка, и сделки, которые проходят, очень часто отличаются от того, что есть на этом ресурсе.

Более того, там можно зарегистрироваться и высказать свое мнение об игроке, либо увеличить или уменьшить его стоимость, поэтому таких широковещательных заявлений о рыночной стоимости игрока делать не стоит. Его рыночная стоимость такая, сколько за игрока готовы заплатить», – сказал председатель правления «Зенита» Медведев .

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