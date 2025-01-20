Овечкин не собирается на инаугурацию Трампа («Матч ТВ»)

Александр Овечкин не собирается на инаугурацию Дональда Трампа.

Церемония вступления в должность 47-го президента США состоится в Вашингтоне 20 января. Его инаугурационная речь и другие выступления прозвучат в здании Капитолия, куда будут приглашены высокопоставленные гости

«Кэпиталс» проведут следующий матч в регулярном чемпионате НХЛ 21 января – против «Эдмонтона» в гостях.

В воскресенье Трамп похвалил 39-летнего капитана «Вашингтона » в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

«Сейчас Саша находится с «Вашингтоном», у которого серия выездных матчей. Нам ничего не известно о том, что он покинет расположение команды и вернется в столицу США на инаугурацию Трампа . Таких планов нет», – приводит «Матч ТВ» слова источника, близкого к ситуации.

Капитан «Вашингтона » дважды встречался с политиком во время его первого президентского срока. В марте 2019 года Трамп принял «Кэпиталс», посетивших Белый дом в качестве обладателей Кубка Стэнли-2018.

Позже в том же году Овечкин побывал на рождественской вечеринке в поместье Трампа во Флориде.

Трамп на митинге на арене «Вашингтона»: «Овечкин – великий игрок, не так ли? Команда выступает очень хорошо»