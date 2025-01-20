Инфантино о том, что Трамп упомянул его и ФИФА в речи: «Невероятная честь и привилегия. Вместе мы сделаем вновь великой не только Америку, но и весь мир – футбол объединяет»

Президент ФИФА поблагодарил Дональда Трампа за упоминание в победной речи.

В воскресенье 47-й президент США, который вступит в должность 20 января, провел митинг перед тысячами своих сторонников на Capital One Arena в Вашингтоне.

«Какая невероятная честь и привилегия, что на победном митинге президент Дональд Трамп в своей речи упомянул ФИФА и меня лично, поблагодарил нас, с нетерпением ожидая мероприятий, которые мы организуем здесь [в США], в особенности чемпионата мира.

Это достойно максимального уважения от ФИФА. Быть упомянутыми новым президентом США в его победной речи – это нечто особенное и прекрасное. Хочу поблагодарить президента Трампа, моего хорошего друга, и заверить его, что вместе мы сделаем вновь великой не только Америку, но и весь мир, потому что футбол объединяет», – сказал Джанни Инфантино .

Инфантино встретился с Трампом в преддверии инаугурации президента США: «Обсудили ЧМ и КЧМ – два поистине глобальных турнира. Футбол объединяет весь мир!»