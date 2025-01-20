Тарасова о словах Трампа: «Американцы с восторгом учатся у Овечкина индивидуальности и пониманию хоккея. Он говорит о русском чемпионе, который украшает американскую команду»

Татьяна Тарасова оценила слова Дональда Трампа про Александра Овечкина.

Избранный президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

«Слова Трампа про Овечкина важны не только для нашего спорта, но и для самого президента.

В своей речи он говорит о русском чемпионе, который украшает американскую команду.

Американцы с восторгом учатся у Овечкина индивидуальности и пониманию хоккея», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.