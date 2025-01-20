Депутат Журова о словах Трампа про Овечкина: «Это не понравится украинской стороне – они себя великими считают. Многие президенты хотели сесть за стол переговоров. Трамп тоже пообещал решить»
Избранный президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».
«Это можно считать человеческим позитивным поступком. Потому что весь мир следит за возможным рекордом Саши в ближайший год.
И президент США здесь не исключение. Это событие, в ожидании которого абсолютно все. Действительно, фанатов у Саши в той же Америке очень много. И это показывает толерантность Трампа.
И, конечно же, это не понравится украинской стороне, потому что они только себя великими считают. Упоминание Овечкина Трампом – хороший знак. За эти годы многие президенты хотели урегулировать вопрос, сесть за стол переговоров: и Эрдоган, и Макрон, и Шольц.
Трамп тоже пообещал за полгода решить. Посмотрим. Тут больше вопрос – выполнит ли он обещание», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
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