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  • Депутат Журова о словах Трампа про Овечкина: «Это не понравится украинской стороне – они себя великими считают. Многие президенты хотели сесть за стол переговоров. Трамп тоже пообещал решить»
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Депутат Журова о словах Трампа про Овечкина: «Это не понравится украинской стороне – они себя великими считают. Многие президенты хотели сесть за стол переговоров. Трамп тоже пообещал решить»

Светлана Журова оценила слова Дональда Трампа про Александра Овечкина.

Избранный президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

«Это можно считать человеческим позитивным поступком. Потому что весь мир следит за возможным рекордом Саши в ближайший год.

И президент США здесь не исключение. Это событие, в ожидании которого абсолютно все. Действительно, фанатов у Саши в той же Америке очень много. И это показывает толерантность Трампа.

И, конечно же, это не понравится украинской стороне, потому что они только себя великими считают. Упоминание Овечкина Трампом – хороший знак. За эти годы многие президенты хотели урегулировать вопрос, сесть за стол переговоров: и Эрдоган, и Макрон, и Шольц.

Трамп тоже пообещал за полгода решить. Посмотрим. Тут больше вопрос – выполнит ли он обещание», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
logoСветлана Журова
logoВашингтон
logoДональд Трамп
logoНХЛ
Р-Спорт
logoАлександр Овечкин
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