Кожевников о словах Трампа: «Некоторые стесняются говорить в величии Овечкина – заряжены русофобией. А что вы все про Дональда? Путин всегда отмечал Александра!»

Александр Кожевников оценил слова Дональда Трампа про Александра Овечкина.

Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона» «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

– То, что Трамп во время своей речи отметил Александра – это еще одно подтверждение величия Овечкина?

– Абсолютно!

Просто некоторые там стесняются говорить в величии Овечкина, так как заряжены русофобией.

А Трамп к спорту очень внимательно относится. Тем более, инаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне, а там портрет Александра Овечкина на каждом сантиметре.

А что вы все про Трампа? У нас Владимир Владимирович Путин Александра всегда отмечал! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.