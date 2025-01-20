Кожевников о словах Трампа: «Некоторые стесняются говорить в величии Овечкина – заряжены русофобией. А что вы все про Дональда? Путин всегда отмечал Александра!»
Александр Кожевников оценил слова Дональда Трампа про Александра Овечкина.
Избранный президент США назвал российского капитана «Вашингтона» «великим хоккеистом» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».
– То, что Трамп во время своей речи отметил Александра – это еще одно подтверждение величия Овечкина?
– Абсолютно!
Просто некоторые там стесняются говорить в величии Овечкина, так как заряжены русофобией.
А Трамп к спорту очень внимательно относится. Тем более, инаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне, а там портрет Александра Овечкина на каждом сантиметре.
А что вы все про Трампа? У нас Владимир Владимирович Путин Александра всегда отмечал! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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