Депутат Свищев о словах Трампа про Овечкина: «Реверанс в сторону российского хоккея – признал наши достижения. Дал понять, что встреча с нашим президентом – важное политическое событие»
Дмитрий Свищев оценил слова Дональда Трампа про Александра Овечкина.
Избранный президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».
«Трамп – опытный политик. Он знает, где и когда что говорить. Он в том числе сыграл на публику.
Он понимает, что Овечкин – национальный герой Вашингтона, поэтому и отметил Сашу.
Для нас важно не то, где Трамп назвал великим игроком, а сам факт. Это в первую очередь реверанс в сторону России и российского хоккея – он признал наши достижения.
Отметив заслуги Овечкина, Трамп также дал понять, что для него предстоящая встреча с нашим президентом – важное политическое событие», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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