Депутат Свищев о словах Трампа про Овечкина: «Реверанс в сторону российского хоккея – признал наши достижения. Дал понять, что встреча с нашим президентом – важное политическое событие»

Дмитрий Свищев оценил слова Дональда Трампа про Александра Овечкина.

Избранный президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

«Трамп – опытный политик. Он знает, где и когда что говорить. Он в том числе сыграл на публику.

Он понимает, что Овечкин – национальный герой Вашингтона, поэтому и отметил Сашу.

Для нас важно не то, где Трамп назвал великим игроком, а сам факт. Это в первую очередь реверанс в сторону России и российского хоккея – он признал наши достижения.

Отметив заслуги Овечкина, Трамп также дал понять, что для него предстоящая встреча с нашим президентом – важное политическое событие», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.