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  • Агент Лепсая о Луисе Энрике: «35 млн евро – виртуальные цифры. Реально «Зенит» заплатит только 10 млн и избавится от трансферной ошибки в виде Артура»
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Агент Лепсая о Луисе Энрике: «35 млн евро – виртуальные цифры. Реально «Зенит» заплатит только 10 млн и избавится от трансферной ошибки в виде Артура»

Теймураз Лепсая рассказал, во сколько «Зениту» обойдется Луис Энрике Андре.

«На первый взгляд, приобретение Луиса Энрике выглядит достаточно топовым. Он внес огромный вклад в чемпионство «Ботафого», был одним из творцов успеха. Напомню, что «Ботафого» очень долгие годы не мог выиграть чемпионат Бразилии.

Однако есть и сомнения. Например, его игра в «Бетисе» не была столь яркой.

Что касается цифр, которые звучат в прессе, 35 миллионов, следует во многом понимать, что это цифры виртуальные. Потому что «Зенит» реально заплатит только 10 миллионов и избавится от трансферной ошибки в виде Артура, который явно не соответствует тому уровню, на который клуб рассчитывал, приобретая его.

Также летом уйдет демотивированный Вендел. Правда, даже демотивированный Вендел выглядит одной из звезд чемпионата России. Но тем не менее понятно, что он уже давно хочет «Зенит» покинуть.

Словом, 35 миллионов – это звучит громко, но если реально разобраться, то это во многом цифры виртуальные. Повторюсь, реальных денег «Зенит» потратит в районе 10 миллионов», – сказал футбольный агент.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoЗенит
Теймураз Лепсая
logoАртур Гимараэс
logoпремьер-лига Россия
logoВендел
деньги
logoБотафого
logoЛуис Энрике Андре
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