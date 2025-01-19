  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» подпишет контакт с Энрике в Дохе, вингер вылетает сегодня. «Ботафого» сохранит 30% прав на игрока (UOL)
100

«Зенит» подпишет контакт с Энрике в Дохе, вингер вылетает сегодня. «Ботафого» сохранит 30% прав на игрока (UOL)

«Зенит» договорился о трансфере Луиса Энрике Андре с «Ботафого».

По информации UOL, полузащитник сегодня отправится в Доху, где российская команда проводит предсезонную подготовку, чтобы пройти медицинское обследование и подписать 5-летний контракт с новым клубом.

Его продажа за 35 млн евро станет крупнейшей в истории «Ботафого», а также крупнейшей продажей бразильского игрока старше 21 года. Кроме того, «Ботафого» сохранит 30% экономических прав на футболиста.

Луису Энрике 23 года, он воспитанник академии «Флуминенсе». В 2022 году бразилец перешел в «Бетис», а в начале года вернулся в Бразилию, чтобы играть за «Ботафого».

Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах за клуб. В 6 матчах за сборную Бразилии он забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь.

🤯 «Зенит» платит 35 млн евро за «Короля Америки». Что это за Луис Энрике?

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: UOL
возможные трансферы
logoБотафого
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛуис Энрике Андре
деньги
logoвысшая лига Бразилия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ботафого» готов предложить «Зениту» 10 млн евро за Артура
37сегодня, 13:03
«Зенит» может заплатить за Энрике до 40 млн евро с учетом бонусов, зарплата вингера – 4 млн плюс бонусы, комиссионные – 4 млн (Metaratings)
305сегодня, 09:46
«Зенит» продаст Вендела «Ботафого» за 12+3 млн евро. Переход состоится в июне, перед КЧМ (Canal do Medeiros)
82сегодня, 07:38
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» – «Лас-Пальмас». 4:1 – Родриго забил, Мбаппе сделал дубль, Фабиу Силва открыл счет на 27-й секунде! Онлайн-трансляция
19412 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» уступил «Брайтону», «Ман Сити» в гостях у «Ипсвича», «Челси» сыграет с «Вулвс» в понедельник
122718 минут назадLive
«Реал» пропустил самый быстрый гол с 2011 года – от «Лас-Пальмаса» на 27-й секунде
1322 минуты назад
«МЮ» проиграл 6 из 12 домашних матчей в чемпионате впервые с XIX века. 10 поражений в 22 турах – худший результат клуба в АПЛ
2223 минуты назад
«МЮ» идет 13-м после 22 матчей в АПЛ. До зоны вылета – 10 очков, до лидирующего «Ливерпуля» – 24
3233 минуты назад
«МЮ» проиграл 4 из 5 последних матчей на «Олд Траффорд». Победили лишь «Саутгемптон»
634 минуты назад
«МЮ» при Амориме проиграл 7 из 15 матчей, а выиграл – 6
4641 минуту назад
«МЮ» проиграл 5 из 8 последних матчей
5149 минут назад
Мбаппе сделал дубль в матче с «Лас-Пальмасом». У Килиана 17 голов и 4 ассиста в 30 играх за «Реал»
4247 минут назад
Собираем сборную мира − с Месси и Роналду. А рядом Салах!
48 минут назадСпецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой про Абаскаля: «Спартак» останется самым большим клубом в его карьере. Его сразу раскусили и не дали проработать даже полгода в Испании. В топ-клуб его могут взять только болбоем»
611 минут назад
«Ипсвич» – «Манчестер Сити». Холанд, де Брюйне, Фоден и Матеуш Нунеш играют. Онлайн-трансляция
717 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Вердер» принимает «Аугсбург», «Майнц» уступил «Униону» в гостях
2418 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Страсбур», «Гавр» Кузяева играет с «Реймсом», «Сент-Этьен» поделил очки с «Нантом»
1731 минуту назадLive
Товарищеские матчи. ЦСКА победил АГМК из Узбекистана, «Ростов» обыграл «Родину», «Пари НН» уступил «Раднички Крагуевац»
750 минут назад
Вингер «Байера» Терье выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия
3сегодня, 15:13
Шавло о Головине: «Сможет играть в любом клубе. Есть «Сити» или «МЮ», у них будет перестройка в ближайшее время»
15сегодня, 14:59
Лепехин за пиво на стадионах: «А что плохого, если в специально оборудованных зонах его продавать? Настройте систему так, чтобы проблем из этого не было»
2сегодня, 14:58
«Юве» интересен защитник «Ньюкасла» Келли. Туринцы предложат аренду с опцией выкупа за 15 млн евро
10сегодня, 14:48
Александр Прудников: «Уровень РПЛ падает. По сравнению с тем, что было десять лет назад, все ухудшилось»
11сегодня, 14:37
Рекомендуем