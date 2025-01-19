«Зенит» подпишет контакт с Энрике в Дохе, вингер вылетает сегодня. «Ботафого» сохранит 30% прав на игрока (UOL)

«Зенит» договорился о трансфере Луиса Энрике Андре с «Ботафого».

По информации UOL, полузащитник сегодня отправится в Доху, где российская команда проводит предсезонную подготовку, чтобы пройти медицинское обследование и подписать 5-летний контракт с новым клубом.

Его продажа за 35 млн евро станет крупнейшей в истории «Ботафого», а также крупнейшей продажей бразильского игрока старше 21 года. Кроме того, «Ботафого » сохранит 30% экономических прав на футболиста.

Луису Энрике 23 года, он воспитанник академии «Флуминенсе». В 2022 году бразилец перешел в «Бетис», а в начале года вернулся в Бразилию, чтобы играть за «Ботафого».

Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах за клуб. В 6 матчах за сборную Бразилии он забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь .

🤯 «Зенит» платит 35 млн евро за «Короля Америки». Что это за Луис Энрике?