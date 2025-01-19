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«Ботафого» уверен в подписании Артура. Вингер «Зенита» дал согласие на переход

«Ботафого» настроен оптимистично насчет трансфера вингера «Зенита» Артура.

Об этом сообщает журналист Медейрос.

Клуб из Рио-де-Жанейро ведет соответствующие переговоры по 26-летнему бразильцу, который уже дал согласие на переход.

По данным источника, «Ботафого» рассматривает Артура как замену ушедшему в «Атлетико Минейро» 30-летнему Жуниору дос Сантосу, а не Луису Энрике, который близок к переходу в «Зенит».

В 11 матчах сезона Мир РПЛ на счету Артура 1 гол и 2 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Медейроса в Х
logoАртур Гимараэс
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Жуниор дос Сантос
возможные трансферы
logoвысшая лига Бразилия
logoБотафого
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