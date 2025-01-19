«Ботафого» уверен в подписании Артура. Вингер «Зенита» дал согласие на переход

«Ботафого» настроен оптимистично насчет трансфера вингера «Зенита» Артура.

Об этом сообщает журналист Медейрос.

Клуб из Рио-де-Жанейро ведет соответствующие переговоры по 26-летнему бразильцу, который уже дал согласие на переход.

По данным источника, «Ботафого» рассматривает Артура как замену ушедшему в «Атлетико Минейро» 30-летнему Жуниору дос Сантосу, а не Луису Энрике, который близок к переходу в «Зенит».

В 11 матчах сезона Мир РПЛ на счету Артура 1 гол и 2 ассиста.