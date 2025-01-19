«Ботафого» уверен в подписании Артура. Вингер «Зенита» дал согласие на переход
«Ботафого» настроен оптимистично насчет трансфера вингера «Зенита» Артура.
Об этом сообщает журналист Медейрос.
Клуб из Рио-де-Жанейро ведет соответствующие переговоры по 26-летнему бразильцу, который уже дал согласие на переход.
По данным источника, «Ботафого» рассматривает Артура как замену ушедшему в «Атлетико Минейро» 30-летнему Жуниору дос Сантосу, а не Луису Энрике, который близок к переходу в «Зенит».
В 11 матчах сезона Мир РПЛ на счету Артура 1 гол и 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Медейроса в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем