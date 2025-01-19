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«Реал» ждет решения Дэвиса. Если защитник продлит контракт с «Баварией», мадридцы могут вернуть Гутьерреса из «Жироны»

«Реал» занял выжидательную позицию в отношении Альфонсо Дэвиса.

Защитник, интересующий мадридцев, продолжает обсуждать продление контракта с «Баварией». Нынешнее соглашение канадца истекает в конце сезона.

На данный момент агент игрока Недал Хуосе не уведомил «Реал» об итоге переговоров.

Как пишет Marca, если в конечном счете Дэвис останется в «Баварии», «Реал» может усилить левый фланг обороны при помощи другого игрока.

В этом случае клуб может вернуть Мигеля Гутьерреса, выкупив защитника у «Жироны». У «Мадрида» есть опция выкупа 23-летнего испанца за 8 млн евро, для остальных клубов она составляет 40 млн.

«Бавария» собиралась подписывать контракт с Дэвисом, но агент поднял запросы до 20+ млн евро в год, и мюнхенцы могут выйти из переговоров. «Реал» улучшил свое предложение защитнику

«Бавария» и Дэвис близки к соглашению о новом 4-летнем контракте

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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