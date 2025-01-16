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  • «Бавария» собиралась подписывать контракт с Дэвисом, но агент поднял запросы до 20+ млн евро в год, и мюнхенцы могут выйти из переговоров. «Реал» улучшил свое предложение защитнику
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«Бавария» собиралась подписывать контракт с Дэвисом, но агент поднял запросы до 20+ млн евро в год, и мюнхенцы могут выйти из переговоров. «Реал» улучшил свое предложение защитнику

«Бавария» думала, что почти договорилась с Альфонсо Дэвисом, но все изменилось.

Как передает Sky Sport Deutschland, мюнхенцы предлагали защитнику контракт до 2029 года с зарплатой на уровне 14-15 млн евро до вычета налогов. Впоследствии они улучшили свое предложение и включили бонусы, которые в ходе переговоров дополнительно повысили вследствие успешной игры футболиста в первой части сезона.

На этой неделе агент Ник Хаус прибыл в Мюнхен на последний раунд переговоров, и казалось, что остается уладить лишь последние детали. Однако сейчас стало известно, что представитель 24-летнего игрока запросил дополнительное улучшение условий, и теперь сторона Дэвиса рассчитывает на более чем 20 млн евро в год в сумме, в том числе крупную премию за сам факт подписания договора.

В связи с этим продление контракта вновь под вопросом. Если Хаус не снизит требования, «Бавария» может выйти из переговоров. Клуб не собирается ломать структуру зарплат в команде из-за Дэвиса.

Тем временем «Реал», заинтересованный в подписании Альфонсо в качестве свободного агента, улучшил свое предложение.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Deutschland
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