«Бавария» близка к соглашению с Дэвисом о новом 4-летнем контракте

«Бавария» и Альфонсо Дэвис могут вскоре подписать новый контракт.

По данным The Athletic, мюнхенский клуб близок к соглашению с защитником о новом контракте.

Наныешнее соглашение истекает этим летом. Однако сейчас стороны близки к сделке, осталось не так много вещей, которые нужно уладить.

Ожидается, что контракт будет на четыре года.