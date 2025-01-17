«Бавария» близка к соглашению с Дэвисом о новом 4-летнем контракте
«Бавария» и Альфонсо Дэвис могут вскоре подписать новый контракт.
По данным The Athletic, мюнхенский клуб близок к соглашению с защитником о новом контракте.
Наныешнее соглашение истекает этим летом. Однако сейчас стороны близки к сделке, осталось не так много вещей, которые нужно уладить.
Ожидается, что контракт будет на четыре года.
Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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