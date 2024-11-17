Если «Реал» подпишет Дэвиса, Гутьерреса не выкупят у «Жироны»

«Реал» не выкупит Мигеля Гутьерреса у «Жироны» в случае перехода Альфонсо Дэвиса.

Ранее уже сообщалось что, мадридский клуб мог бы выкупить 23-летнего испанского защитника с целью перепродажи.

Гутьеррес перешел из «Реала» в «Жирону» летом 2022 года. У «Мадрида » есть опция выкупа футболиста за 8 млн евро, для остальных клубов она составляет 40 млн.

По информации Marca, в случае трансфера защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса возможное возвращение Гутьерреса в «Реал» будет исключено. Клуб не будет рассчитывать на испанца.

В текущем сезоне Ла Лиги 23-летний игрок провел 12 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .