6

Если «Реал» подпишет Дэвиса, Гутьерреса не выкупят у «Жироны»

«Реал» не выкупит Мигеля Гутьерреса у «Жироны» в случае перехода Альфонсо Дэвиса.

Ранее уже сообщалось что, мадридский клуб мог бы выкупить 23-летнего испанского защитника с целью перепродажи.

Гутьеррес перешел из «Реала» в «Жирону» летом 2022 года. У «Мадрида» есть опция выкупа футболиста за 8 млн евро, для остальных клубов она составляет 40 млн.

По информации Marca, в случае трансфера защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса возможное возвращение Гутьерреса в «Реал» будет исключено. Клуб не будет рассчитывать на испанца.

В текущем сезоне Ла Лиги 23-летний игрок провел 12 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoЖирона
logoАльфонсо Дэвис
logoМигель Гутьеррес
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» хочет подписать больше испанских игроков в ближайшие несколько лет. Клуб хочет вернуть представительство в сборной (Relevo)
106сегодня, 08:50
Дэвис поставил перед «Реалом» условия, которые клуб готов принять и оформить контракт с защитником «Баварии» зимой (Marca)
4015 ноября, 21:24
«Реал» обдумывает выкуп Гутьерреса у «Жироны» с целью перепродажи
822 августа, 13:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чалов, Агкацев, Обляков, Дивеев, Кривцов и Черников покинули расположение сборной России и не сыграют с Сирией
5 минут назад
Никита Медведев об астрологии и тарологах: «Я религиозный человек, особо в это не верю, но не осуждаю тех, кому нравится. Футболисты достаточно суеверны»
18 минут назад
Агент Андреев ищет для «Спартака» клуб для сотрудничества в Первой лиге. Им может стать «Сокол» (Metaratings.ru)
48 минут назад
Пануччи готов вернуться в РФ: «Быстро прибегу сюда – люблю Москву, Россию. Мне нравится работать с профессионалами, это был фантастический опыт»
817 минут назад
Жирков о курении кальяна: «В наше время эту гадость завезли, поэтому я подсел. Не жалею об этом»
118 минут назад
Откликайтесь на вакансию event-менеджера. Вместе сделаем лучшие мероприятия!
33 минуты назадВакансия
Арсен Адамов: «Кадыров – главный болельщик «Ахмата». К сожалению, он сейчас перестал ходить на наши матчи»
1135 минут назад
Хлусевич недоволен игровым временем в «Спартаке». Он интересен нескольким клубам РПЛ (Metaratings)
4648 минут назад
Чалов не сыграет с Сирией и вернется в расположение ПАОК («Р-Спорт»)
1549 минут назад
Кейн об отсутствии ключевых игроков сборной Англии: «После летних турниров многие забывают о важности осенних сборов. Позитивная атмосфера строится долго, но ее можно быстро потерять»
458 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Молодежная сборная России разгромила «Ботафого» U23 – 4:1. У Салтыкова дубль, Кокшаров и Дмитриев забили
9 минут назад
У «Гавра» Кузяева финансовые проблемы – дефицит более 10 млн евро. Исправить ситуацию могут продажи игроков зимой
329 минут назад
Тренера Венгрии Салаи, которому стало плохо на матче с Нидерландами, выписали из больницы: «Я в порядке. Спасибо за сообщения»
131 минуту назад
Эрик Гарсия восстановится после паузы на сборные. Он может сыграть за «Барсу» против «Сельты»
5сегодня, 10:27
Президент «Сьона»: «Не жалеем о подписании Миранчука. Нужно время для адаптации. Скоро он будет на высшем уровне»
2сегодня, 10:18
Раньери о Хуммельсе: «Смотрел несколько его матчей и задаюсь вопросом, почему он не играет в «Роме». Я выбираю тех, кто поможет мне победить»
1сегодня, 10:06
Аморим о прозвище «поэт» от Роналду: «Я говорю от сердца»
2сегодня, 09:59
Защитник «Спартака» Бабич получил травму колена в игре за Сербию: «Он сказал, что может продолжать, но ему было больно – медики не решили проблему»
10сегодня, 09:48
Личка о матчах сборной России: «Я бы искал партнера из РПЛ. Когда видишь 11:0, можно задаться вопросом, нужно ли вообще это все»
6сегодня, 09:43
Павел Каманцев: «Публичные разъяснения по назначениям судей противоречат практике ФИФА и УЕФА»
6сегодня, 09:32