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  • Оптимизм «Реала» по поводу Дэвиса растет, агент игрока скоро приедет в Мадрид. «Бавария» уже ищет замену защитнику (Relevo)
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Оптимизм «Реала» по поводу Дэвиса растет, агент игрока скоро приедет в Мадрид. «Бавария» уже ищет замену защитнику (Relevo)

«Реал» оптимистично настроен по поводу перехода Альфонсо Дэвиса летом.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предлагает 24-летнему левому защитнику контракт с зарплатой 14-15 млн евро в год, мюнхенцы были настроены оптимистично. Сегодня стало известно, что клуб и Дэвис пока не договорились, а агент канадца собирается встретиться с «Реалом», «Ливерпулем», «МЮ» и «Ман Сити».

По информации Relevo, теперь уже «Мадрид» испытывает оптимизм. Если на Рождество в клубе думали, что игрок скорее продлит соглашение с «Баварией», то теперь растет уверенность по поводу возможного заключения сделки с Дэвисом на правах свободного агента.

Утверждается, что Дэвис отклонил последнее предложение баварцев, которые, впрочем, еще не оставили попыток переубедить игрока. Но клуб уже подыскивает замену на случай его ухода.

Ожидается, что в ближайшее время агент Альфонсо посетит Мадрид и встретится с руководителями «сливочных». На этой встрече может быть окончательно улажен вопрос относительно перехода футболиста в «Реал» летом.

В 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне Дэвис забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Relevo
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