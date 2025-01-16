«Бавария» и Дэвис пока не договорились о контракте. Агент защитника собирается встретиться с «Реалом», «Ливерпулем», «МЮ» и «Ман Сити»
«Бавария» и Альфонсо Дэвис не смогли договориться о продлении контракта.
Ранее сообщалось, что клуб предлагал защитнику те же условия, что и летом: контракт до 2029 года с зарплатой 14-15 миллионов евро в год. Напомним, его действующее соглашение истекает в конце сезона.
По информации журналиста Кристиана Фалька, агент футболиста Ник Хаус завтра покинет Мюнхен. Соглашение о новой сделке на данный момент не достигнуто.
Агент планирует провести встречи «Реалом», «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 15 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Статистика 25-летнего игрока – здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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