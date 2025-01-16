«Бавария» и Дэвис пока не договорились о контракте. Агент защитника собирается встретиться с «Реалом», «Ливерпулем», «МЮ» и «Ман Сити»

«Бавария» и Альфонсо Дэвис не смогли договориться о продлении контракта.

Ранее сообщалось , что клуб предлагал защитнику те же условия, что и летом: контракт до 2029 года с зарплатой 14-15 миллионов евро в год. Напомним, его действующее соглашение истекает в конце сезона.

По информации журналиста Кристиана Фалька, агент футболиста Ник Хаус завтра покинет Мюнхен. Соглашение о новой сделке на данный момент не достигнуто.

Агент планирует провести встречи «Реалом», «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 15 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Статистика 25-летнего игрока – здесь .