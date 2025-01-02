Дэвис хочет сначала поговорить с «Баварией» о будущем, есть вероятность продления контракта. «Реалу» защитник все еще интересен

Альфонсо Дэвис хочет поговорить с «Баварией» до принятия решения о будущем.

Действие соглашения 24-летнего защитника и мюнхенского клуба рассчитано до завершения этого сезона.

В первую очередь канадец хочет провести переговоры с «Баварией».

Как сообщает Relevo, существует высокая вероятность продления контракта, однако окончательное решение еще не принято.

В то же время «Реал » по-прежнему продолжает интересоваться защитником.