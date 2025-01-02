Дэвис хочет сначала поговорить с «Баварией» о будущем, есть вероятность продления контракта. «Реалу» защитник все еще интересен
Альфонсо Дэвис хочет поговорить с «Баварией» до принятия решения о будущем.
Действие соглашения 24-летнего защитника и мюнхенского клуба рассчитано до завершения этого сезона.
В первую очередь канадец хочет провести переговоры с «Баварией».
Как сообщает Relevo, существует высокая вероятность продления контракта, однако окончательное решение еще не принято.
В то же время «Реал» по-прежнему продолжает интересоваться защитником.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Relevo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем