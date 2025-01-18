Почетный коридор для «Барселоны» выставили игроки «Хетафе». Команда Флика 12 января выиграла Суперкубок Испании, разгромив «Реал»

Футболисты «Хетафе» поздравили «Барселону» с недавней победой.

Команда Ханси Флика 12 января выиграла Суперкубок Испании , разгромив в финале «Реал» (5:2).

Сегодня перед матчем 20-го тура Ла Лиги , проходящим на «Колисеум Альфонсо Перес», игроки хозяев выставили почетный коридор, тем самым поздравив соперника с завоеванием трофея.

Изображения: кадры из трансляции beIN Sports