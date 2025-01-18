Фанаты «Хетафе» скандировали «нахер «Барсу»!» перед матчем и принесли посвященный каталонцам баннер: «Та же игра, другие правила»
Фанаты «Хетафе» скандировали оскорбительные кричалки про «Барселону».
Команды встретятся сегодня в рамках 20-го тура Ла Лиги. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
Перед началом игры болельщики, собравшиеся возле стадиона «Колисеум», скандировали «¡Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Спортс’’).
Также они принесли баннер, посвященный каталонскому клубу: «Та же игра, другие правила».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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