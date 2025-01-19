Белоус о Промесе: «Спартак» давно не следит за репутацией. Не исключено, что вернет бандита»

Юрий Белоус критично отозвался о возможном возвращении Квинси Промеса.

Ранее сообщалось, что нидерландец в феврале может получить разрешение на выезд из ОАЭ после заседания суда по своему делу.

«Мы же не исключаем, что «Спартак» еще бандита вернет. Это я про Промеса . История там непростая.

«Спартак » после Николая Петровича Старостина и Романцева давно уже за репутацией не следит. Промес вписывается в эту тенденцию.

Промес был успешен в «Спартаке», у него огромная армия болельщиков. Не читал материалы уголовного дела, поэтому говорить сложно. Но история эта существует.

Сложно сказать, насколько Промес режимил, в какой форме находится. Не забывайте, что ему уже 33 года. Процесс восстановления уже не такой, как в 20 лет. Но практика всегда шире теории.

Все может произойти. Дай бог, чтобы он встал на путь исправления, вернулся в «Спартак» и с чистой совестью заиграл», – заявил бывший вице-президент «Локомотива».