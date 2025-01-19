Белоус о Промесе: «Спартак» давно не следит за репутацией. Не исключено, что вернет бандита»
Ранее сообщалось, что нидерландец в феврале может получить разрешение на выезд из ОАЭ после заседания суда по своему делу.
«Мы же не исключаем, что «Спартак» еще бандита вернет. Это я про Промеса. История там непростая.
«Спартак» после Николая Петровича Старостина и Романцева давно уже за репутацией не следит. Промес вписывается в эту тенденцию.
Промес был успешен в «Спартаке», у него огромная армия болельщиков. Не читал материалы уголовного дела, поэтому говорить сложно. Но история эта существует.
Сложно сказать, насколько Промес режимил, в какой форме находится. Не забывайте, что ему уже 33 года. Процесс восстановления уже не такой, как в 20 лет. Но практика всегда шире теории.
Все может произойти. Дай бог, чтобы он встал на путь исправления, вернулся в «Спартак» и с чистой совестью заиграл», – заявил бывший вице-президент «Локомотива».
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