Колосков о словах Абаскаля про чемпионство с Промесом: «Это его фантазии. Мог сказать, что половина «Спартака» бы уехала в «Сити». Нет смысла комментировать»
Вячеслав Колосков отреагировал на слова Гильермо Абаскаля о Квинси Промесе.
Ранее бывший главный тренер красно-белых отметил, что команда могла бы выиграть чемпионат России с нидерландцем в составе.
«Абаскаль мог сказать что угодно. И что с Промесом он бы стал чемпионом, и что половина команды бы уехала в «Манчестер Сити». Это его фантазии, а их нет смысла комментировать.
Посмотрим, что будет происходить при Кахигао. У меня нет ощущения, что при нем произойдет что-то грандиозное. Не бывает, что сразу после назначения спортивного директора политика меняется коренным образом. Ему тоже надо присмотреться к ситуации. В любом случае я не ожидаю от него прорывных трансферов», – сказал почетный президент РФС.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем