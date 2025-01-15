Колосков о словах Абаскаля про чемпионство с Промесом: «Это его фантазии. Мог сказать, что половина «Спартака» бы уехала в «Сити». Нет смысла комментировать»

Вячеслав Колосков отреагировал на слова Гильермо Абаскаля о Квинси Промесе.

Ранее бывший главный тренер красно-белых отметил , что команда могла бы выиграть чемпионат России с нидерландцем в составе.

«Абаскаль мог сказать что угодно. И что с Промесом он бы стал чемпионом, и что половина команды бы уехала в «Манчестер Сити». Это его фантазии, а их нет смысла комментировать.

Посмотрим, что будет происходить при Кахигао. У меня нет ощущения, что при нем произойдет что-то грандиозное. Не бывает, что сразу после назначения спортивного директора политика меняется коренным образом. Ему тоже надо присмотреться к ситуации. В любом случае я не ожидаю от него прорывных трансферов», – сказал почетный президент РФС.