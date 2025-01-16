Литвинов о Промесе в «Спартаке»: «Точно сможет что-то добавить, если сейчас приедет. Всегда выделялся – видно качество футболиста, который поиграл в Европе, в больших командах»

Руслан Литвинов считает, что Квинси Промес усилит «Спартак» в случае возвращения.

– Усилит ли Промес «Спартак», если вернется?

– Сколько времени помню Квинси, он всегда выделялся – там сразу видно качество, видно футболиста, который поиграл в Европе, в больших командах. Думаю, даже если Промес сейчас приедет, он точно сможет что-то добавить, – сказал полузащитник «Спартака ».

Напомним, Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. На данный момент игрок находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды. На родине футболист приговорен к 7,5 годам тюремного заключения. Сейчас Промес выступает за «Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.