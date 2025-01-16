Генич не верит в возвращение Промеса: «Лучше, чтобы он остался в памяти хулиганом и бэд-боем, но нашим парнем. Эту страницу надо перевернуть»
– Появилась информация, что Промес может вернуться в Россию... - Не думаю, что он вернется в «Спартак». С ним красно-белых ничего не связывает, кроме имени и истории.
– Контракта нет. Но гендиректор «Спартака» Малышев никогда не исключал его возвращения.
– Лучше, чтобы Промес остался в памяти хулиганом и бэд-боем, но нашим парнем, которого справедливо или несправедливо осудили. А если это возвращение случится, оно будет уже третьим. Мне кажется, это уже слишком. Надо идти дальше без него.
– Может ли «Спартак» предложить ему что-то кроме места в команде в случае возвращения? Кем-то в российском футболе его видите?
– Нет.
– То есть только рэп читать?
– Я вижу его человеком, который мог бы потратить здесь заработанные деньги. Да, его очень любят болельщики. Да, его боготворят мальчишки... Но он мог бы приезжать сюда массовиком-затейником на спартаковские мероприятия. Его бы встречали аплодисментами. А как игрок, функционер, один из тренеров, спортивный менеджер... На мой взгляд, эту страницу истории надо перевернуть. «Спартак» гораздо ярче и богаче исторически, чем локальная история одного Промеса, – сказал комментатор «Матч ТВ»
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